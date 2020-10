Maltempo, allerta meteo martedì 27 ottobre da nord a sud: tredici regioni a rischio



Allerta meteo su diverse regioni italiane per la giornata di martedì 27 ottobre a causa di una nuova fase di maltempo che ha investito l’Italia da nord a sud. Sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per la giornata di domani allerta arancione su gran parte della Lombardia e allerta gialla in Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e su settori di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Campania e Basilicata.

