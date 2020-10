Maltempo: morto un Vigile del Fuoco in Val D’Aosta, alluvioni in Piemonte, un disperso nel cuneese



Continua ad essere difficile la situazione nelle regioni nord occidentali a causa delle piogge record delle ultime ore. Un Vigile del Fuoco è morto in Val D’Aosta, un uomo risulta disperso tra Italia e Francia, nel punto in cui la provincia di Cuneo confina con la Val Roja. Ingenti i danni anche a Ventimiglia. In Francia 12 dispersi.

Continua a leggere



Continua ad essere difficile la situazione nelle regioni nord occidentali a causa delle piogge record delle ultime ore. Un Vigile del Fuoco è morto in Val D’Aosta, un uomo risulta disperso tra Italia e Francia, nel punto in cui la provincia di Cuneo confina con la Val Roja. Ingenti i danni anche a Ventimiglia. In Francia 12 dispersi.

Continua a leggere

Continua a leggere