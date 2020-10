Venezia, per la prima volta sollevato il Mose in emergenza acqua alta: le dighe funzionano



Questa mattina alle 9 e 52 per la prima volta le 78 paratoie mobili del Mose sono state sollevate per proteggere Venezia dall’acqua alta. “Il test è andato bene”, ha detto il Provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. “Si apprezza una consistente differenza di altezza dell’acqua tra la parte difesa dal Mose e quella che non lo è. Non filtra acqua”.

