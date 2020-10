Maltempo Piemonte, crolla il ponte tra Romagnano e Gattinara sul fiume Sesia



Gravi i danni causati dal maltempo in Piemonte. Nel Vercellese il ponte che collegava Gallinara a Romagnano è crollato a seguito di una piena del fiume Sesia. Il ponte era stato chiuso nella serata di ieri sera in via precauzionale ma riaperto oggi alle 12.30. Il crollo è avvenuto verso le 13.30. Si cercano eventuali feriti.

