Perugia, dopo 20 anni scopre che figli non sono suoi: ex moglie deve risarcirlo per 150mila euro



Il tribunale civile di Perugia ha deciso che una donna dovrà risarcire il suo ex marito di 150mila euro: l’uomo, dopo la separazione, ha scoperto che i due figli che ha mantenuto per 20 anni in realtà non erano suoi, secondo quanto emerso dal test del Dna effettuato durante il procedimento di separazione.

