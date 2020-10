Maltempo, temporali e forte vento al Centro Nord: allerta domani 5 ottobre in 14 regioni, l’elenco



La Protezione civile ha diramato per domani, lunedì 5 ottobre, allerta meteo arancione per temporali e vento forte su Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Valutata allerta gialla su tutto il territorio di Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Umbria, sui restanti settori di Lombardia e Toscana oltre che su parte di Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Abruzzo: il dettaglio regione per regione.

