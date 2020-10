Mario ha realizzato il suo sogno, a 91 anni completa il giro d’Italia in barca a vela



Mario Battilanti ha 91 anni ed è riuscito finalmente a realizzare il suo sogno. Portare a termine il giro d’Italia in barca a vela. L’uomo, aiutato dai velisti dell’associazione la Nave di Carta. ha percorso più di 1250 miglia in 25 giorni a bordo di una imbarcazione di 13 metri. Sui social è stato lanciato l’hashtag #Forza91 in omaggio all’età del velista.

