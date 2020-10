Master in Giornalismo dell’Università Lumsa, inizia il nuovo biennio 2020/2022



Master in giornalismo, al via il biennio 2020/2022 all’università Lumsa di Roma. Quaranta insegnamenti tecnico-professionali coordinati da Carlo Chianura e Fabio Zavattaro, per un totale di 660 ore e 1.400 ore di praticantato per formare i nuovi giornalisti che sosterranno poi l’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo.

