Matteo Messina Denaro condannato all’ergastolo per gli attentati a Falcone e Borsellino



Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato condannato all’ergastolo per le stragi di Capaci e Via D’Amelio costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e agli agenti delle loro scorte. Per i giudici siciliani è accertato il suo coinvolgimento nell’ideazione della cosiddetta strategia stragista dei corleonesi.

Continua a leggere



Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato condannato all’ergastolo per le stragi di Capaci e Via D’Amelio costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e agli agenti delle loro scorte. Per i giudici siciliani è accertato il suo coinvolgimento nell’ideazione della cosiddetta strategia stragista dei corleonesi.

Continua a leggere

Continua a leggere