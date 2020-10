MONO ROAD: LOST IN SHAKESPEARE a Villa Borghese il 4, 8 e 11 Ottobre 2020

MONO ROAD: LOST IN SHAKESPEARE a Villa Borghese

Corto Circuito Teatrale itinerante con Daniele Coscarella e la compagnia Monolocale. Quando lo spettacolo viaggia monopattino.

MONO ROAD: 4, 8 e 11 Ottobre Villa Borghese.

Orari: Primo Turno ore 19.30, secondo turno ore 20.45 – Festivi 17.45 e 19.00

con Daniele Coscarella, Dario Tacconelli, Emanuela Panatta, Shara Guandalini, Giorgia Ciotola, Alessandra Merico, Alessandro Tato Cecchini e Filippo Macchiusi, David Marzi, Matteo Cirillo, Micol Pavoncello, Cristina Chinaglia, Emanuela Bisanti, Andrea Zanacchi, Sara Baccarini. Fabrizio Mazzeo, Lara Balbo, Massimo Ceccovecchi.

testi degli attori di Monolocale

regia Daniele Coscarella

Dopo il grande successo di luglio e settembre, per soddisfare le numerose richieste, proseguono gli appuntamenti MONO ROAD. Il periodo storico, il rispetto dell’ambiente e il protocollo sanitario, conseguenza del Covid19, hanno spinto Daniele Coscarella e il gruppo lavoro di Monolocale produzioni formato da Emanuela Panatta, Dario Tacconelli, Pascal La Delfa e Paolo Di Pirro ad esplorare nuovi scenari, nuove forme di aggregazione e d’intrattenimento per il pubblico.

MONO ROAD – Corto CircuitoTeatrale, coinvolge sei aree tematiche: mobilità, ambiente, cultura, turismo, teatro, divertimento. Un percorso itinerante eco sostenibile a tappe per muoversi in piena libertà con monopattini elettrici e vivere Roma da un punto di vista nuovo e diverso in compagnia delle performances teatrali degli attori di Monolocale. Il coinvolgimento è assicurato! L’appuntamento è al MONO ROAD, dove ci sarà la presentazione dell’itinerario, per poi dare il via alla partenza del tour. Il gruppo sarà formato da un massimo di 10 spettatori e ogni monopattino avrà il nome di un artista che ha reso grande Roma: Gian Lorenzo Bernini, Michelangelo Buonarroti, Aldo Fabrizi, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Renato Ruscel, Virna Lisi, Anna Magnani… Durante il percorso a tappe, oltre al divertimento nel guidare il monopattino, i Ryders saranno coinvolti dall’ambiente circostante e non mancheranno alcune sorprese: gli spettacoli itineranti dell’ 4, 8 e 11 ottobre sin intitoleranno Lost in Shakespeare. A Villa Borghese è facile perdersi tra misteri e leggende. Avvolti dalla rigogliosa natura: fontane, musei, tempietti e giardini d’ogni epoca. Ad ogni angolo è facile scovare una storia di vita e guerra che sa mutare tra il giorno e tramonto, la luna e la notte. Questa che vogliamo raccontare è una storia finale.

Lost in Shakespeare è un’istallazione teatrale tra tradizione e fantasia: stanchi della solita routine e del solito finale di stagione, i personaggi shakesperiani, sono inaspettatamente scappati dal Globe! Dimenticati dal regista, stremati dalla competizione, si perdono tra i viali di Villa Borghese… Talmente forte il desiderio di cambiar vita e drammaturgia che tentano di organizzare una fuga. Ci riusciranno?

Partenza dal Belvedere della Casina Valadier, dove il pubblico partirà, per scoprire e conoscere questo nuovo Corto Circuito Teatrale – MonoRoad

I giorni di programmazione sono 4, 8 e 11 Ottobre Villa Borghese, 15 e 16 Testaccio. Orari: 1° Turno ore 19.30, secondo turno ore 20.45 – Festivi 17.45 e 19.00. La durata del circuito sarà di 40 minuti al prezzo di 13 euro. Prenotazioni a monolocaleaccento@gmail.com.

Performance teatrali itineranti e in movimento, volte a scoprire una nuova Roma con nuovi occhi e nuove emozioni grazie agli itinerari tra Rioni, vicoli, fino alle piazze più suggestive … Storie di attori, poeti e musicanti.

L’articolo MONO ROAD: LOST IN SHAKESPEARE a Villa Borghese il 4, 8 e 11 Ottobre 2020 proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro