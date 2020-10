Morta a Terni per overdose, un amico: “Mai una canna, Maria Chiara era la migliore di tutti”



Maria Chiara Previtali, studentessa di Amelia (Terni), è morta sabato notte nel letto del fidanzato 21enne, probabilmente per l’assunzione di eroina. Lui ha raccontato che quella dose era il regalo per i suoi 18 anni. Il procuratore capo di Terni: “Che sia stato o no un regalo di maturità, noi faremo di tutto per capire chi ha fatto questo dono”.

