Mose, il giorno della verità: domani verrà alzato per proteggere Venezia dall’acqua alta



Secondo il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia domani a mezzogiorno si potrebbero registrare 135 centimetri di acqua alta. Per questo, per la prima volta in condizioni d’emergenza, il Commissario straordinario al Mose Elisabetta Spitz e il Provveditore Cinzia Zincone potrebbero sollevare le 78 paratoie mobili costruite per proteggere la città dalle onde.

Continua a leggere



Secondo il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia domani a mezzogiorno si potrebbero registrare 135 centimetri di acqua alta. Per questo, per la prima volta in condizioni d’emergenza, il Commissario straordinario al Mose Elisabetta Spitz e il Provveditore Cinzia Zincone potrebbero sollevare le 78 paratoie mobili costruite per proteggere la città dalle onde.

Continua a leggere

Continua a leggere