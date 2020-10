Nato senza braccia, a 32 anni diventa campione di biliardo: la storia di Irkam



Nasce senza braccia in una famiglia povera del Punjab. Il suo destino sembra ingiustamente segnato, eppure riesce a diventare campione di biliardo, disciplina sportiva che in Pakistan è famosa quasi quanto il cricket. La sua fama approda su internet, ma Irkam, 32 anni, non ha mai avuto accesso ai social network in vita sua.

