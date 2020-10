Nel centro di Palermo “divieto di sosta” per i pedoni dal venerdì alla domenica



Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha firmato un’ordinanza che vieta lo stazionamento per le persone, dalle 21 e fino alle 5 del giorno successivo, esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica in una vasta area del centro. Il provvedimento è stato varato al termine di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza .

