Nuovo dpcm, Crisanti: “Mancano misure per regolare i trasporti, occasione pazzesca di assembramenti”

Per il virologo Andrea Crisanti le misure anti Covid prese con l’ultimo dpcm sono insufficienti: “Manca secondo me un vero e proprio provvedimento per regolare i trasporti, che sono un’occasione di assembramento pazzesca e non si capisce perché si tollerino i trasporti e si sanzionino cinema e spettacoli”.

