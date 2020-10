Uccise l’ex compagna davanti alle figliolette: no al rito abbreviato per Francesco Fadda



Uccisa davanti alle sue gemelline, costrette a guardare il martirio della mamma. Per Francesco Fadda il femminicida di Zdenka Krejcikova, accoltellata lo scorso lo scorso febbraio in un bar di Sorso, non ci sarà rito abbreviato. Il giudice lo ha negato alla prima udienza del processo. Fadda è accusato di omicidio e tortura per aver costretto le due gemelline di 11 anni a guardare.

