Ossido di etilene nei semi di sesamo, Ministero della Salute ritira alimenti: la lista completa



Si tratta di prodotti a marchio Bassini 1963, Il Panificio Di Camillo e New Catering contenenti ossido di etilene, una sostanza gassosa dannosa per la salute. Chi avesse già acquistato uno dei prodotti in questione non deve consumarlo ma riconsegnare in negozio per la sostituzione o il rimborso.

