“Per colpa tua siamo tutti in quarantena”: studente disabile positivo al Covid, bullizzato dai compagni



L’episodio è avvenuto all’istituto alberghiero Buontalenti di Firenze. La preside: “Sono sconvolta e dispiaciuta”. Su 27 studenti in pochissimi sono rimasti in silenzio e solo in tre l’hanno difeso. “Premieremo i pochi ragazzi che lo hanno difeso, gli altri saranno puniti” aggiunge la dirigente.

