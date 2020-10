Piacenza, va a comprare i farmaci per la madre ma viene travolta e uccisa da un’auto



Una donna di 47 anni è stata investita e uccisa sul colpo da un’auto, una Ford Fiesta, intorno alle 20 e 15. E’ accaduto a Santimento, in provincia di Piacenza. La donna era appena stata in farmacia a comprare dei medicinali per la madre e stava percorrendo a piedi una strada non illuminata.

