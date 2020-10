Previsioni meteo 15 ottobre: piogge intense al nord, temperature in calo ovunque



Una nuova perturbazione proveniente dalla Francia arriverà nelle prossime ore sulle regioni nord-occidentali dell’Italia portando nuvolosità, piogge e temporali in buona parte del paese. Le temperature rimarranno molto fresche per le medie del periodo, che se non è da escludere un temporaneo rialzo termico soprattutto al Centro-Sud.

