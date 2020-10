Rinviata la presentazione dei cartelloni dell’intera stagione 2020/2021 della Fondazione Teatro della Toscana.

Restano confermate le riaperture del Teatro della Pergola di Firenze il 27 ottobre con The Dubliners, del Teatro Era di Pontedera il 15 e del Teatro Studio ‘Mila Pieralli’ di Scandicci il 17 ottobre con Opera Panica Extralarge.

Diversamente da quanto annunciato il 5 ottobre scorso, durante l’incontro Verso un mondo nuovo in cui la Fondazione Teatro della Toscana, attraverso le parole del Presidente Tommaso Sacchi e del Direttore generale Marco Giorgetti, ha confermato la riapertura del Teatro della Pergola con The Dubliners il 27 ottobre, del Teatro Era di Pontedera e del Teatro Studio ‘Mila Pieralli’ di Scandicci con Opera Panica Extralarge, rispettivamente il 15 e il 17 ottobre, la conferenza stampa di presentazione dei cartelloni dell’intera stagione 2020/2021 prevista alla Pergola per domani, 14 ottobre, viene rimandata ai prossimi giorni al fine di valutare con maggiore attenzione programmi e attività alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo Dpcm emanato il 13 ottobre.

La data della nuova conferenza stampa verrà precisata a breve attraverso i tradizionali mezzi di informazione.

