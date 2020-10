Previsioni meteo 22 ottobre: caldo anomalo sull’Italia, temperature fino a 30 gradi al sud



Le previsioni meteo di domani giovedì 22 ottobre: caldo anomalo sull’Italia e temperature record per la stagione che vedranno valori fino a 30 gradi al sud. Sono gli effetti della cosiddetta Ottobrata africana. Escluse da questa situazione le regioni dell’estremo nord e in particolare quelle di Nord-Ovest dove no mancheranno nubi e piogge.

