Quanto durano quarantena e isolamento fiduciario per Coronavirus in Italia



Quanto durano quarantena e isolamento domiciliare in Italia durante l’emergenza Coronavirus? Ecco tutto quello che c’è da sapere per chi risulta positivo all’infezione da Sars-CoV-2 o è stato contatto diretto di un caso conclamato, cosa deve fare e quanto deve aspettare prima di rientrare in comunità.

Continua a leggere



Quanto durano quarantena e isolamento domiciliare in Italia durante l’emergenza Coronavirus? Ecco tutto quello che c’è da sapere per chi risulta positivo all’infezione da Sars-CoV-2 o è stato contatto diretto di un caso conclamato, cosa deve fare e quanto deve aspettare prima di rientrare in comunità.

Continua a leggere

Continua a leggere