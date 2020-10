Reggio Emilia, spara a cinque ragazzi perché “erano maleducati”: arrestato 43enne



Gaetano Lombardi, il 43enne arrestato a Reggio Emilia lo scorso 17 ottobre per aver ferito a colpi di pistola cinque giovani dopo una banale lite, si trova ora in custodia cautelare in carcere. Uno dei ragazzi sarebbe in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita. L’uomo è accusato di tentato omicidio plurimo aggravato, lesioni, ricettazione e porto illegale della pistola, che risulta rubata. “Sono stati maleducati. Forse ho un pò esagerato”, ha detto dopo l’arresto.

Continua a leggere



Gaetano Lombardi, il 43enne arrestato a Reggio Emilia lo scorso 17 ottobre per aver ferito a colpi di pistola cinque giovani dopo una banale lite, si trova ora in custodia cautelare in carcere. Uno dei ragazzi sarebbe in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita. L’uomo è accusato di tentato omicidio plurimo aggravato, lesioni, ricettazione e porto illegale della pistola, che risulta rubata. “Sono stati maleducati. Forse ho un pò esagerato”, ha detto dopo l’arresto.

Continua a leggere

Continua a leggere