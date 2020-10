Sassuolo, dichiara redditi al limite della soglia di povertà, ma aveva la Ferrari e la barca



Un ex imprenditore di 72 anni ha dichiarato per oltre 40 anni redditi al limite della soglia di povertà. In realtà l’uomo possedeva diversi beni di lusso, tra cui una Ferrari e un’imbarcazione da 12 metri per una sproporzione tra reddito dichiarato e tenore di vita di circa 7 milioni. Tra i beni sequestrati dalla guardia di finanza appartamenti, quadri e oggetti di lusso.

