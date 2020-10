Sciame sismico a Enna, oltre venti scosse di terremoto in poche ore tra Troina e Cerami



Uno sciame sismico è in atto in queste ore in Provincia di Enna, in Sicilia, con decine di scosse di terremoto. Nella sola giornata di oggi, sabato 17 ottobre, si contano oltre venti scosse di terremoto oltre magnitudo due. La scossa con intensità più elevata finora ha avuto una magnitudo pari a 3.3 della scala Richter.

