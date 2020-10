Presenza di mercurio, Pesce spada surgelato ritirato dal mercato



Richiamo imediato dal mercato italiano per un lotto di pesce spada surgelato per un possibile rischio chimico per i consumatori. Il richiamo è stato disposto a causa della possibile presenza di mercurio nel pesce oltre i limiti di legge consentiti come emerso durante alcune analisi svolte in autocontrollo dal produttore.

