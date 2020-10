Scontro auto-moto a Montalbano, agente muore in ospedale: “Angelo, un vero soldato”



Un giovane agente di Polizia Penitenziaria è morto a seguito di un incidente in moto avvenuto nei pressi di Montalbano (in provincia di Ferrara) ieri mattina. Il dolore di amici e colleghi che lo ricordano come “un vero soldato, sempre disponibile e pronto a fare il suo dovere. Un ragazzo gentile, serio e amabile. Un angelo con la divisa”

Continua a leggere



Un giovane agente di Polizia Penitenziaria è morto a seguito di un incidente in moto avvenuto nei pressi di Montalbano (in provincia di Ferrara) ieri mattina. Il dolore di amici e colleghi che lo ricordano come “un vero soldato, sempre disponibile e pronto a fare il suo dovere. Un ragazzo gentile, serio e amabile. Un angelo con la divisa”

Continua a leggere

Continua a leggere