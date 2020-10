Scuola, alle superiori ingressi a partire dalle 9: quando (e come) inizia il nuovo orario



Cambiano gli orari per le scuole superiori: il nuovo dpcm, firmato da Giuseppe Conte il 18 ottobre, prevede una rimodulazione dell’attività didattica con ingressi differenziati. Non solo la possibilità di effettuare turni pomeridiani, ma anche l’ingresso a scuola che avverrà a partire dalle 9. Le nuove disposizioni non entrano immediatamente in vigore, ma solo tra qualche giorno.

