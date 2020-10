Incidente a Salgareda, auto finisce fuori strada: morto 22enne, feriti i 4 amici che erano con lui



Incidente mortale a Salgareda, in provincia di Treviso: la scorsa notte un’auto con a bordo 5 ragazzi è finita fuori strada per cause che sono in via di accertamento. Tragico il bilancio: un 22enne è morto e i quattro amici che viaggiavano con lui a bordo della Bmw sono rimasti feriti, due in maniera grave. Indagini in corso.

