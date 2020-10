Scuola, Azzolina dà 24 ore di tempo agli istituti per arrivare al 75% di didattica a distanza



Il ministero dell’Istruzione, guidato da Lucia Azzolina, ha dato alle scuole superiori un giorno in più per organizzarsi e rimodulare le attività, arrivando così alla didattica a distanza al 75%, come previsto dall’ultimo dpcm firmato dal presidente del Consiglio. La dad al 75%, quindi, verrà applicata a partire da martedì 27 ottobre.

