Trovata l'acqua sulla Luna ed è più accessibile del previsto. L'annuncio della Nasa in diretta



Il fenomeno osservato dal telescopio stratosferico Sofia, scoperta utile per le future missioni: oltre 40mila chilometri quadrati di superficie lunare potrebbero intrappolare il liquido. “Se abbiamo ragione, l’acqua sarà più accessibile per bere, come carburante per missili, per tutto ciò di cui la Nasa ha bisogno”, sottolinea Paul Hayne, scienziato nel Laboratorio di fisica dell’atmosfera e spaziale presso l’Università del Colorado Boulder.

