Scuola, nel nuovo Dpcm ingressi non prima delle 9 per le superiori e didattica a distanza integrata



Tra le misure contenute nel nuovo Dpcm per la lotta al Coronavirus ci sono anche per la scuola: confermate le indiscrezioni che volevano per le superiori didattica a distanza integrata e ingressi non prima delle 9 per non gravare troppo sul trasporto pubblico locale. Dunque, le scuole restano aperte.

