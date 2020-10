Palestre e piscine restano aperte ma hanno 7 giorni per adeguarsi alle regole: le novità del Dpcm



Tra le novità del nuovo Dpcm, c’è l’apertura di palestre e piscine, che possono continuare a svolgere la propria attività ma ad una condizione: hanno una settimana di tempo per adeguare i protocolli e rispettare le norme sulla sicurezza laddove non vengono già attuate. Chi non lo farà entro i prossimi 7 giorni rischia la chiusura.

