Sequestro da mezzo milione di euro per il Papeete: è lo stabilimento frequentato da Salvini



Sequestro preventivo per 500mila euro per il Papeete, il lido frequentato da Matteo Salvini in estate e da dove l’ex ministro dell’Interno ha tenuto alcune conferenze stampe nell’estate del 2019. Il sequestro nasce da un’inchiesta sulla società Mib Service, accusata di aver emesso fatture per operazioni inesistenti.

