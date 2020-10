Sileri: “Non credo che le nuove misure abbasseranno i numeri del Covid in Italia”



Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ad Agorà: “Con le misure decise nel nuovo Dpcm non credo che saremo in grado di abbassare troppo questi numeri” del Coronavirus in Italia. “Semmai potremo rallentarne la salita” e, non appena accadrà, l’auspicio è “che si possa ritornare a una situazione di normalità”.

Continua a leggere



Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ad Agorà: “Con le misure decise nel nuovo Dpcm non credo che saremo in grado di abbassare troppo questi numeri” del Coronavirus in Italia. “Semmai potremo rallentarne la salita” e, non appena accadrà, l’auspicio è “che si possa ritornare a una situazione di normalità”.

Continua a leggere

Continua a leggere