Tav, assolto il giornalista di Fanpage.it Davide Falcioni



Il giornalista di Fanpage.it, Davide Falcioni, è stato assolto al termine del secondo processo d’appello accusato di concorso in violazione di domicilio dopo che il 24 agosto 2012 seguì la protesta di un gruppo di no Tav a Torino che avevano fatto irruzione in un’azienda: “Sono soddisfatto per il fatto dopo 6 anni finalmente è stata smontata la tesi della Procura di Torino”.

