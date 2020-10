Tragedia a Trana, dimentica il freno e l’auto si muove: Luciana schiacciata contro il cancello



La signora aveva appena fermato l’auto davanti casa per scendere e aprile il cancello del garage quando è avvenuta la tragedia. L’auto infatti era ferma in fondo a una rampa ma non aveva il freno a mano inserito così si è messa in marcia improvvisamente schiacciando la donna contro il cancello.

