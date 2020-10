Tragedia nel piacentino, muore schiacciato da un trattore



Incidente sul lavoro nel piacentino. Un agricoltore di 51 anni ha perso la vita mentre stava seminando con il suo trattore in un campo scosceso. Il mezzo si è ribaltato schiacciandolo. Per lui non c’è stato nulla da fare e i soccorritori, allertati da un vicino hanno potuto solo constatare l’avvenuto decesso dell’uomo.

