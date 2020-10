Trapani, sequestrato laboratorio analisi: costi raddoppiati e tamponi negativi a pazienti positivi



Un laboratorio analisi di Alcamo, in provincia di Trapani, faceva pagare i tamponi 100 euro anziché 50 come stabilito dalla Regione Sicilia. Come se non bastasse in alcuni casi l’esame analitico aveva dato esito negativo al virus quando in realtà doveva essere positivo.

Continua a leggere



Un laboratorio analisi di Alcamo, in provincia di Trapani, faceva pagare i tamponi 100 euro anziché 50 come stabilito dalla Regione Sicilia. Come se non bastasse in alcuni casi l’esame analitico aveva dato esito negativo al virus quando in realtà doveva essere positivo.

Continua a leggere

Continua a leggere