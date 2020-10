Tutti in classe anche se in attesa di tampone, studenti in sciopero ad Ascoli Piceno



Nessun obbligo di quarantena a casa per gli studenti e gli insegnanti in attesa dell’esito del tampone. Per questo motivo più di 400 studenti del liceo classico “Stabili-Trebbiani” di Ascoli Piceno hanno deciso di indire uno sciopero fino a sabato prossimo. Per l’azienda sanitaria locale: “la richiesta del tampone, di per se stessa, non comporta limitazioni come per la persona posta in quarantena”.

