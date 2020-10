Vaccino covid Moderna ottiene l’ok alla procedura veloce di approvazione da parte di Ema



Il vaccino covid sviluppato da Moderna in Usa ha ricevuto l’idoneità alla registrazione da parte dell’Agenzia Europea dei medicinali (Ema). Per il vaccino covid di Moderna si apre così la cosiddetta fase di “rolling submission”, la revisione continua, cioè la possibilità di presentare la documentazione del vaccino ancor prima che la sperimentazione sia conclusa, fornendo solo i dati dei risultati preliminari come già sta accadendo con i vaccini di Oxford/Astrazeneca e di Biontech/Pfizer.

