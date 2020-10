Venezia, oggi acqua alta oltre 130 centimetri: sollevato il Mose



Per la seconda volta il Mose è stato sollevato per proteggere Venezia dall’acqua alta; dopo il primo test in condizioni di alta marea condotto il 3 ottobre e andato a buon fine il sistema di paratoie mobili è stato sollevato questa mattina intorno alle 8. Per oggi è infatti previsto un picco di 135 centimetri sul medio mare.

