Vicenza, minaccia la madre per pagarsi le prostitute e lei vende il trattore di famiglia



Nel vicentino una donna ha venduto il trattore di famiglia per pagare al figlio 47enne le prostitute. L’uomo è attualmente a processo per estorsione e maltrattamenti in famiglia. Sostiene di avere una dipendenza psicologica dal sesso che lo obbliga a cercare continuamente rapporti sessuali. Per lui è stata disposta una perizia psichiatrica.

