Zangrillo: “Pronto soccorso pieni? Non c’è disastro, 60% dei pazienti è un codice verde”



Alberto Zangrillo, primario dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ospite a “La vita in diretta” su Rai Uno ha risposto a quanti interpretano l’impennata di chiamate al 118 come un peggioramento dell’epidemia di Coronavirus: “Il 60 percento dei pazienti che giungono in ospedale sono pazienti che vengono dimessi entro le 10 ore, sono quindi i cosiddetti codici verdi”.

Continua a leggere



Alberto Zangrillo, primario dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ospite a “La vita in diretta” su Rai Uno ha risposto a quanti interpretano l’impennata di chiamate al 118 come un peggioramento dell’epidemia di Coronavirus: “Il 60 percento dei pazienti che giungono in ospedale sono pazienti che vengono dimessi entro le 10 ore, sono quindi i cosiddetti codici verdi”.

Continua a leggere

Continua a leggere