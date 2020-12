Lockdown totale, gli italiani di Germania si organizzano: “Giocheremo a Taboo su Zoom coi nonni”



Da oggi, mercoledì 16 dicembre, hanno preso il via in Germania le nuove misure atte a contenere il Coronavirus. Si tratta di un vero e proprio lockdown. Queste nuove restrizioni, in vigore sino al 10 di gennaio, prevedono infatti la chiusura di negozi non essenziali, scuole e parrucchieri. Resta in vigore il coprifuoco: tra le 20 e le 21, a seconda della Regione di appartenenza, e fino alle 5 del mattino successivo è vietato uscire di casa. E’ stato, inoltre, fissato a 5 il numero massimo di persone (esclusi i bambini) che potranno vedersi in privato. Questa quota sarà estesa a nove nei giorni di Natale, ma solo per parenti o congiunti stretti. A raccontarci come ci si prepara al Natale in Germania e quali saranno le regole da rispettare sono Selmo e Chiara, due italiani che hanno messo radici in territorio tedesco. I due non si conoscono, vivono in due aree differenti. Ma c’è un fil rouge che crea analogie tre le loro storie in questo periodo: sarà il primo Natale per entrambi festeggiato senza la presenza dei genitori che vivono in Italia. Così, le due famiglie hanno già escogitato strategie differenti per non rinunciare alla condivisione.

