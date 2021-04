Astrazeneca e J&J a volontari di tutte le età: come cambia la campagna vaccinale



I vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson potrebbero essere utilizzati anche per chi ha meno di 60 anni. Già il Lazio ha detto che per i 58-59enni sarà possibile usare tutti i vaccini, compresi Vaxzevria e Janssen che possono essere scelti su base volontaria. L’Aifa ha spiegato che quella sugli over 60 è una raccomandazione, ma non c’è un divieto di utilizzare AstraZeneca e J&J anche per i più giovani.

Continua a leggere



I vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson potrebbero essere utilizzati anche per chi ha meno di 60 anni. Già il Lazio ha detto che per i 58-59enni sarà possibile usare tutti i vaccini, compresi Vaxzevria e Janssen che possono essere scelti su base volontaria. L’Aifa ha spiegato che quella sugli over 60 è una raccomandazione, ma non c’è un divieto di utilizzare AstraZeneca e J&J anche per i più giovani.

Continua a leggere

Continua a leggere