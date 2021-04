Bologna, morta a 4 anni in ospedale: indagati quattro medici. “Gastroenterite diagnosi errata”



A quattro anni è morta per un’occlusione intestinale non diagnosticata: questo è quanto sostengono i pm che hanno iscritto al registro degli indagati quattro medici del Policlinico di Bologna che nel 2020 avrebbero diagnosticato erroneamente alla bambina una gastroenterite. Per il pm “i medici avevano la possibilità di diagnosticare l’occlusione ed evitare quanto successo”

