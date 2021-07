Firenze, 17enne che si era rivolto all’avvocato contro i genitori no-vax potrà vaccinarsi contro il Covid



Il 17enne che aveva chiesto l’assistenza di un avvocato per conseguire il vaccino anti-Covid contro il volere della famiglia potrà prenotarsi per la prima dose. I familiari dell’adolescente hanno firmato la liberatoria. “Il ragazzo potrà venire nel mio studio e prenotare con me la sua prima dose” ha annunciato il legale Gianni Baldini.

