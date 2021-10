Abbiamo raggiunto l’80% dei vaccinati con doppia dose: cosa cambia ora



L’Italia ha raggiunto l’obiettivo dell’80% di popolazione over 12 completamente vaccinata. Tuttavia, non si può ancora parlare di immunità di gregge per dare il colpo definitivo alla pandemia di Covid-19: ecco perché attraverso le parole di esperti come il virologo Fabrizio Pregliasco e l’epidemiologo Carlo La Vecchia.

Continua a leggere



L’Italia ha raggiunto l’obiettivo dell’80% di popolazione over 12 completamente vaccinata. Tuttavia, non si può ancora parlare di immunità di gregge per dare il colpo definitivo alla pandemia di Covid-19: ecco perché attraverso le parole di esperti come il virologo Fabrizio Pregliasco e l’epidemiologo Carlo La Vecchia.

Continua a leggere

Continua a leggere